Рухани: Иран и Азербайджан скоро начнут строительство железной дороги Решт-Астара

2017-03-30 13:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан скоро начнут строительство железной дороги Решт-Астара, сказал президент Ирана Хасан Рухани журналистам в аэропорту Решта по прибытии в эту провинцию, сообщает в четверг информагентство IRNA.

Президент Ирана отметил значение строительства железной дороги Решт-Астара.

Рухани также добавил, что во время своего недавнего визита в Москву обсудил с российскими официальными лицами проект международного транспортного коридора «Север-Юг».

По словам президента, строительство железной дороги Казвин-Решт также находится на завершающем этапе, и ожидается, что она будет сдана в эксплуатацию в течение текущего иранского календарного года, который начался 20 марта.

Ранее замглавы отдела планирования и инвестиций "Иранских железных дорог" Норулла Бейранванд сказал Trend, что Азербайджан планирует вложить 60 миллионов евро в развитие железнодорожных объектов в иранской Астаре для полной активизации международного транспортного коридора "Север-Юг".

По его словам, главная цель стратегического сотрудничества между железными дорогами Ирана и Азербайджана заключается в активизации международного транспортного коридора "Север-Юг".

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Железная дорога Казвин-Решт-Астара (Иран)-Астара (Азербайджан) является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

(Авторы Ляман Зейналова, Фархад Данешвар)