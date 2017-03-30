Руфат Асланлы: Азербайджанские банки серьезно снизили объемы потребкредитования

2017-03-30 13:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В течение прошлого года портфель азербайджанских банков по потребительскому кредитованию в реальном выражении сократился на 2,35 миллиарда манатов.

Об этом сказал в четверг председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы в ходе обсуждения проекта изменений в законодательство на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, реальное снижение объема потребительских кредитов значительно превышает номинальное.

"В прошлом году объем потребкредитования сократился на 20 процентов, то есть примерно на 1,2 миллиарда манатов. Но это номинальное снижение. В реальном выражении снижение портфеля было еще выше, так как нужно учитывать и то, что половина потребительских кредитов была выдана в иностранной валюте. После того, как мы ограничили выдачу кредитов в иностранной валюте, объем кредитования сократился, соотвественно реальное сокращение составило 2,35 миллиарда манатов", - сказал Асланлы

Официальный курс на 30 марта составляет 1,7238 AZN/USD.