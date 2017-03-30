В Азербайджане созданы все условия для развития ненефтяного сектора - депутат

2017-03-30 13:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Развитие ненефтяного сектора в Азербайджане является приоритетной сферой, и поддержка, оказываемая малому и среднему предпринимательству, повышает занятость населения, способствуя открытию новых рабочих мест, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Депутат отметил, что необходимо еще более ускорить развитие ненефтяного сектора. «Развитие ненефтяного сектора способствует ускорению решения социальных вопросов, улучшая материальное положение населения. Основные рабочие места также создаются в ненефтяном секторе, поэтому несырьевые отрасли экономики должны стать приоритетным направлением для обеспечения занятости населения», - добавил депутат.

Муса Гулиев отметил также, что в Азербайджане оказывается достаточная государственная поддержка развитию предпринимательства.

Он напомнил, что по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) деловым людям выдаются льготные кредиты. «За счет кредитов НФПП создаются новые предприятия, открываются новые рабочие места. Господдержка способствовала тому, что за первые два месяца текущего года ненефтяная промышленность выросла на пять, а сельское хозяйство – более чем на три процента», - отметил Гулиев.

Депутат также добавил, что наиважнейшей задачей сегодня также является расширение экспорта продукции ненефтяного сектора. «Азербайджан осуществляет товарооборот со многими государствами мира, и наращивание экспорта в эти страны ненефтяной продукции весьма важно, как для поступательного развития данной сферы, так и для увеличения притока валюты в страну. В этих целях государство создало все условия для предпринимателей».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)