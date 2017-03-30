Тунисская организация «Женщины за устойчивое развитие» присоединилась к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-03-30 14:12 | www.apa.az | 3

Председатель Арабской Платформы по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности и Тунисской организации «Женщины за устойчивое развитие» Камель Эссехайри заявил о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы Мира, в заявлении говорится:

«Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен только мирным путем. Хочу выразить уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджанской Республики и Республики Армения. Выполнение принятых Советом Безопасности ООН резолюций, а также резолюций и решений других международных организаций, а также усилия Минской Группы ОБСЕ очень важны с точки зрения урегулирования данного конфликта.

Ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянских и азербайджанских народов, глубоко сожалею, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны.

Верю, что данная Мирная инициатива является реальным путем к разрешению конфликта. По этой причине, выражая поддержку этой инициативе, заявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», целью которой является мирное урегулирование ​​армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, восстановление и сохранение мира в регионе Южного Кавказа».