Пока никакой информации о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Москве нет - Захарова (версия 2)

2017-03-30 13:29 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Пока никакой информации о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Москве нет, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

"У нас пока нет такой информации, что в ближайшее время запланирована такая встреча", - сказала Захарова.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Сопредседатели МГ ОБСЕ 10-11 марта посетили с визитом Азербайджан, провели ряд встреч с руководством страны.

(Автор: Анаханум Хидаятова)