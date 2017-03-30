Уик-энд по бакинскому времени: Renka Black Angel, Nadir Nağd Pul и Мансум Ибрагимов (ФОТО)

2017-03-30 13:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Утренняя информационно-развлекательная передача “Oyan, Azərbaycan!”, которая выходит в эфир Xazar TV по субботам и воскресеньям с 8:00 до 11:00, вновь порадовала зрителей своими яркими сюжетами и интересными гостями, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Звездными гостями ведущей передачи и автор проекта Фирузы Джалиловой стали танцовщица Рена Агамурадова (Renka Black Angel) и рэпер Nadir Nağd Pul, которые зажгли уик-энд своим позитивом и выступлениями. Трио-мугама народного артиста Азербайджана Мансум Ибрагимов и заслуженных артистов Эльчина Гашимова (тар) и Эльнура Ахмедова (кяманча) представили ряд композиций и рассказали об уникальной культуре мугама, выросшей на богатой философской, музыкальной и литературной почве нашего древнего народа.

В передаче есть более двадцати интересных развлекательно – просветительских рубрик с различными ведущими и гостями. Среди них “Səfirlərə səfər” (Встреча с послом), “Qəbulumuzdur” (Наш прием), “SOSium”, “Uğur düsturu” (Формула успеха), “Peşəkar” (Профессионал), “Möhkəm ol” (Будь здоров), "Haqqım var" (У меня есть право), “Düzələr” (Все будет хорошо), “Ulduzlu açar” (Звездный ключ), “Evdəkilərə salam” (Привет домашним), “Qadın nə istəyir?” (Что хочет женщина?), “Xərci var” (Придется потратиться) , “Biş-düş” (Кухня), “Özünü sına” (Испытай себя), “Meqapolis” (Мегаполис), “Balalar bilirmi?!” (А дети знают?), “Ulduzlu uşaq” (Звездный ребенок), “Sərhədsiz” (Без ограничений, рубрика для людей с физическими ограничениями), “Dostum” (Мой друг) и т.д.

Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде поделилась с радиодиджеем Azər формулой своего творческого успеха, а вместе они даже исполнили в дуэте. Невропатолог Сафар Рзаев ответил в прямом эфире на вопросы зрителей, связанные с болезнью мигрени. Большой интерес телезрителей как всегда вызвала рубрика “İş verən” – для тех, кто ищет реальную работу. Для этого необходимо отправить sms на номер 9246 со словом “işverən”.

Главный редактор передачи – Сарвар Абдуллаев. Фото - Bakupic Group.

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(Автор: Вугар Иманов)