Назначен новый директор ЕБРР по Казахстану

2017-03-30 14:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Агрис Прейманис назначен новым директором по Казахстану Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Об этом сегодня было объявлено в крупнейшем городе страны Алматы, где с визитом находится высокопоставленная делегация под руководством первого вице-президента ЕБРР Фила Беннета.

Гражданин Латвии Агрис Прейманис имеет степень доктора экономики и финансов Оксфордского университета. В ЕБРР он работает с 2010 года, с 2014 года занимает должность главного экономиста по региону Центральной Азии. Находясь на этой должности, Прейманис был переведен в Алматы, где наладил тесные связи с партнерами ЕБРР в государственных структурах и деловых кругах Казахстана в целях развития взаимодействия с властями и привлечения инвестиций в страну.

На этом посту Прейманис заменит Джанет Хекман, которая в январе стала управляющим директором ЕБРР по региону Южного и Восточного Средиземноморья.

После заключения в 2014 году инновационной Рамочной договоренности о партнерстве между правительством Казахстана и ЕБРР по усилению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию и росту Казахстана, инвестиции ЕБРР в Казахстане достигли рекордных уровней.

Накопленный объем инвестиций банка уже превысил 8 миллиардов долларов, благодаря чему он стал крупнейшим инвестором за пределами нефтегазового сектора страны. Главным направлением финансирования стала экономическая диверсификация. Банк также активно поддерживает стратегию Казахстана по реформированию и повышению конкурентоспособности промышленности, в том числе с помощью финансирования проектов возобновляемой энергетики: недавно им была согласована программа по финансированию использования возобновляемых энергоресурсов в объеме 200 миллионов долларов.

Программа ЕБРР по финансированию и развитию малого бизнеса, осуществляемая при поддержке правительства Казахстана, приносит выгоду тысячам малых и средних предприятий по всей стране. Помимо представительств в Алматы и Астане, банк имеет пять региональных отделений, занимающихся обслуживанием малого бизнеса.

(Автор: Елена Косолапова)