Rusya'dan 'Fırat Kalkanı' açıklaması

2017-03-30 14:20 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunu bitirmiş olmasıyla ilgili soruyu cevapladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısını düzenledi.

'TÜRK MESLEKTAŞLARIMIZLA AKTİF BİÇİMDE ÇALIŞIYORUZ'

Zaharova, Türkiye'nin Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonunu bitirmiş olmasına ilişkin bir soruya ise, bunun, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin değerlendirmesini yapabileceği bir konu olduğu yanıtını verdi.

ZORLUKLARA RAĞMEN

Zaharova "Türkiye ile Suriye konusunda hem ikili olarak hem de Moskova, Tahran ve Ankara üçlüsü olarak temas halindeyiz. Türk meslektaşlarımızla aktif biçimde çalışıyoruz. Bu işbirliğini zorluklar olmasına rağmen yapıcı olarak değerlendiriyoruz" dedi.