SOCAR ведет эвакуацию нефтяников с морских объектов из-за штормового предупреждения

2017-03-30 14:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Tend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR проводит эвакуацию ряда работников с морских объектов на Каспии из-за объявленного штормового предупреждения, сообщили Trend в четверг в пресс-службе госкомпании.

В SOCAR сказали, что получена информация от синоптиков об ожидаемом на море ураганном ветре, скорость которого будет превышать 38 м/с.

"Эвакуация ряда работников уже началась. На рабочих местах останутся только операторы, так что добыча нефти и газа останавливаться не будет", - сказали в пресс-службе SOCAR.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков, ожидается сильный северо-западный ветер, температура воздуха понизится на 3-5 градусов. К ночи местами на полуострове прогнозируется дождь.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем - 8-13 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 60-65 процентов.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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