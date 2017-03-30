Оправдание действий террористов под Дамаском и Хамой недопустимо – МИД РФ

2017-03-30 14:21 | www.trend.az | 3

Москва разочарована попытками оправдать действия террористов под Дамаском и Хамой, подобная пропагандистская игра недопустима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Остановлено наступление "Джебхат ан- Нусры" , их пособников на севере провинции Хама, где террористы создали непосредственную угрозу административному центру провинции, а также населенному христианами городу Мухада, - сказала она. - Последствия предпринятой террористами широкомасштабной кровавой провокации сейчас ликвидируются, сирийские военные возвращаются на свои позиции".

"Мы обратили внимание на то, что акции террористов под Дамаском и Хамой были синхронизированы и очень хорошо спланированы и подготовлены, - продолжила Захарова. - Радикалам из "Нусры" удалось вовлечь в свои действия боевиков из формирований, официально участвующих в режиме прекращения боевых действий".

В Москве "разочарованы оценками тех событий со стороны ряда оппозиционных политиков и, конечно, западных и региональных СМИ, которые пытались найти оправдание террористам", отметила официальный представитель МИД РФ. "Подавали это как успех Сирийской свободной армии в борьбе с режимом, - отметила она, - Эта пропагандистская игра недопустима". "Для всех должно быть аксиомой - любые действия с участием "ан-Нусры", ИГ, других филиалов "Аль Каиды", подлежат решительному и безоговорочному осуждению", - подчеркнула дипломат.

Стороны переговоров по Сирии в Женеве, по словам Захаровой, должны продемонстрировать готовность к компромиссным решениям.

"В Москве надеются, что сирийские стороны продемонстрируют по всем четырем "корзинам" согласованной повестки дня готовность искать компромиссные решения с целью продвижения к миру на сирийской земле", - сказала она.

Захарова также отметила, что Москва оценивает нынешнюю военно-политическую обстановку в Сирии как напряженную.

"Складывающаяся военно-политическая обстановка в Сирии оценивается нами как напряженная, - сказала дипломат. - Сирийская армия продолжает антитеррористическую операцию на востоке Дамаска, предпринятую в ответ на попытку боевиков вторгнуться в центр города в период с 19 по 22 марта".