TSK açıkladı! PKK'lı teröristlere bomba yağdı

2017-03-30 14:39 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

TSK: Kuzey Irak'ta Avaşin, Basyan ve Hakurk bölgelerinde terör örgütüne düzenlenen operasyonda hedefler imha edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari kırsalı, Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine dün 6 ayrı hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Kuzey Irak'a yapılan hava harekatlarında ilk tespitlere göre imha edilen sığınak ve silah mevzileri yanında bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Hakkari kırsalına dün saat 12.00, 18.00, 20.00 ve 22.00 sularında olmak üzere 4, Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine 18.00 - 20.00 sularında olmak üzere 2 hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen hedefler (sığınak, barınma yeri ve silah mevziileri) ateş altına alınarak imha edildi. Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında ilk tespitlere göre imha edilen sığınak ve silah mevzileri yanında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.



Görevlerini tamamlayan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.