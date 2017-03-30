Убивший бывшую жену с особой жестокостью мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы

2017-03-30 14:47 | www.apa.az | 4

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении Самира Вердиева, который обвиняется в убийстве своей жены.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Азера Оруджева был зачитан приговор, согласно которому С.Вердиева лишили свободы сроком на 18 лет.

Отметим, убийство было зарегистрировано в прошлом году в Сумгаите. Самир Вердиев (1975 г.р.) зарезал свою бывшую жену Тутуханым Джафарову. Сообщается, что убийство было совершено на почве ревности. С.Вердиев нанес бывшей жене 27 ножевых ранений.