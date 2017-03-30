Госсекретарь США находится с визитом в Турции – ФОТО

2017-03-30 14:38 | www.oxu.az | 3

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон находится с визитом в Турции.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе однодневного визита он проведет в Анкере встречи с официальными лицами Турции.

Сообщается, что на встречах с госсекретарем США ожидается обсуждение вопросов о возможной операции по очистке Ракки от террористов ИГИЛ, деятельности PYD - сирийского крыла террористической группировки РПК, а также экстрадиции главы террористической организации FETO Фетхуллаха Гюлена в Турцию.

Сообщается, что Реджеп Тайип Эрдоган и Рекс Тиллерсон обсудят в основном ситуацию в Сирии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудит с Рексом Тиллерсоном вопрос о задержании в США заместителя главного директора «Halkbank» Мехмета Хакана Атиллы: «Мы попросим, чтобы он внес ясность в этот вопрос».

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым уже принял Рекса Тиллерсона. Встреча была закрытой для прессы. На приеме принимали участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, советник министерства иностранных дел Умит Ялчын и старший советник правительства по вопросам внешней политики Керим Урас.

Отметим, что после того как Рекс Тиллерсон начал исполнять обязанности государственного секретаря США, он совершил визиты в Мексику, Германию, Китай, Южную Корею и Японию.

Н.О.