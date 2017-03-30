Азербайджанский моряк умер в ливийской тюрьме
2017-03-30 14:41 | www.oxu.az | 3
Один из азербайджанцев, арестованных 13 февраля прошлого года в Ливии, 48-летний Эльшад Гусейнов умер.
Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила его супруга Сакина Гусейнова.
По словам С.Гусейновой, ей сообщили, что ее супруг скончался 5 марта текущего года от сердечной недостаточности.
Тело мужчины благодаря совместным усилиям министерства иностранных дел Азербайджана и турецкой компании Sayğı Dənizçilik və Elektrik San., где работали азербайджанцы, было доставлено в Турцию, а оттуда в Азербайджан.
Как сказала С.Гусейнова, при посредничестве сотрудника турецкой компании Мурада Карена Эльшад Гусейнов несколько раз говорил с ней по телефону.
Членами экипажа корабля Xəyyam Kapitan были трое азербайджанцев, турок и четверо украинцев. Они были арестованы в Ливии по обвинению в контрабанде.
Н.О.