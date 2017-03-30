Азербайджанский моряк умер в ливийской тюрьме

2017-03-30 14:41 | www.oxu.az | 3

Один из азербайджанцев, арестованных 13 февраля прошлого года в Ливии, 48-летний Эльшад Гусейнов умер.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила его супруга Сакина Гусейнова.

По словам С.Гусейновой, ей сообщили, что ее супруг скончался 5 марта текущего года от сердечной недостаточности.

Тело мужчины благодаря совместным усилиям министерства иностранных дел Азербайджана и турецкой компании Sayğı Dənizçilik və Elektrik San., где работали азербайджанцы, было доставлено в Турцию, а оттуда в Азербайджан.

Как сказала С.Гусейнова, при посредничестве сотрудника турецкой компании Мурада Карена Эльшад Гусейнов несколько раз говорил с ней по телефону.

Членами экипажа корабля Xəyyam Kapitan были трое азербайджанцев, турок и четверо украинцев. Они были арестованы в Ливии по обвинению в контрабанде.

Н.О.