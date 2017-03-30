Метеорологи предупредили о шторме на западе Турции
2017-03-30 14:22 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Мраморном море в западной части Турции завтра днем ожидается сильный шторм, говорится в четверг в сообщении турецкого метеорологического управления.
Ожидается, что скорость северного и северо-восточного ветра составит 50-70 км/час.
Сильные ветры ожидаются также в северной части Эгейского моря и западной части Черного моря.
Управления Стамбульского муниципалитета принимает необходимые меры в связи с ожидаемым штормом.
(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)
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