Метеорологи предупредили о шторме на западе Турции

2017-03-30 14:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Мраморном море в западной части Турции завтра днем ожидается сильный шторм, говорится в четверг в сообщении турецкого метеорологического управления.

Ожидается, что скорость северного и северо-восточного ветра составит 50-70 км/час.

Сильные ветры ожидаются также в северной части Эгейского моря и западной части Черного моря.

Управления Стамбульского муниципалитета принимает необходимые меры в связи с ожидаемым штормом.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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