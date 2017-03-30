Страны Персидского залива интересуются российским проектом АЭС в Турции

2017-03-30 14:24 | www.trend.az | 3

Компании из стран Персидского залива проявляют интерес к возможности участия в проекте по строительству Россией первой турецкой АЭС "Аккую", заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, кто из потенциальных инвесторов может войти в проект, Лихачев ответил, что это, в том числе, компании "из стран Персидского залива", а также российские компании. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.

Лихачев подчеркнул, что решение о привлечении инвесторов в проект будет решаться совместно с правительством Турции, но Росатом рассчитывает, что инвестсоглашение по проекту будет подписано к 2018 году.

"Мы рассчитываем войти в следующий год с инвестиционным соглашением", — сказал Лихачев.

Непосредственно реализацией проекта АЭС "Аккую" занимается проектная компания "Аккую Нуклеар" (в настоящее время на 100% принадлежит российской стороне). Российско-турецкое межправсоглашение о строительстве атомной станции предусматривает возможность продажи внешним инвесторам 49% компании. Ранее сообщалось, что ряд турецких компаний проявляют интерес к приобретению доли в "Аккую Нуклеар".

Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году. АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет примерно 20 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.