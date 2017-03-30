Певица умерла за день до участия в шоу «Голос»

2017-03-30 14:45 | www.oxu.az | 3

В Великобритании 33-летняя певица Сионед Вин Робертс внезапно умерла в своем доме в Уэльсе за день до кастинга шоу «Голос».

Об этом сообщает Oxu.az со ссылкой на The Sun.

Брат девушки рассказал изданию, что она почувствовала себя плохо и вызвала скорую. По его словам, врачи «проделали по-настоящему фантастическую работу и не сдавались», но спасти ее не смогли. По мнению медиков, то, что случилось с Робертс, можно назвать «внезапной аритмической смертью».

В четверг, 30 марта, Робертс должна была прийти на прослушивание для британской версии шоу «Голос».

Несколько лет назад она была участницей похожей программы в Уэльсе. Также Робертс пела в церковном хоре. У нее осталось четверо детей.

A.C.

