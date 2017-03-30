Нефтяная корзина ОПЕК подорожала на 1,4%

2017-03-30 14:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 29 марта составила 49,54 доллара за баррель, что на 0,7 доллара больше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть растут в четверг на фоне неоднозначных данных статистики от минэнерго США по запасам нефти в стране.



По состоянию на 14:02 четверга, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,8 процента — до 52,17 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 3,5 процента — до 49,4 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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