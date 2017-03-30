Встреча Лукашенко и Путина 3 апреля пройдет в Санкт-Петербурге

2017-03-30 14:31 | www.trend.az | 1

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 3 апреля пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков в четверг на пресс-конференции, передает корреспондент Белта.

Отвечая на вопрос о предстоящей встрече глав государств, Александр Суриков проинформировал, что она пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге в узком и широком форматах. Президенты, по его словам, обсудят актуальные вопросы белорусско-российских отношений и развития ЕАЭС.

Как сообщалось, накануне заместитель премьер-министра Владимир Семашко анонсировал встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина. Вице-премьер рассказал, что президенты обсудят работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС.