Поцелуй бакинских подростков в метро взорвал соцсети – ОБНОВЛЕНО

2017-03-30 14:54 | www.oxu.az | 1

Вчерашний статус журналиста Хагани Сафароглы о целовавшихся в метро молодых людях стал причиной обсуждений. Некоторые пользователи встали на защиту молодых людей, а другие поддерживают автора статуса.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил Unikal.org, что за время своей службы никогда не видел, чтобы люди целовались или миловались в автомобиле:

«Вообще в законодательстве конкретно не говорится о мерах административного взыскания за то, что кто-то целуется или милуется за рулем. Но в законе указано, что находящийся за рулем человек (водитель) не должен отвлекаться во время движения. Это очень опасно и несет угрозу для других участников движения. Также согласно закону нельзя выпускать руль во время движения, открывать двери, не использовать ремень, совершать действия, могущие отвлечь внимание, говорить по мобильному телефону или снимать нарушения на камеру и выкладывать в социальных сетях. Такие факты создают условия для применения мер административного взыскания».

В.Асадов также заявил, что неправильно равняться на зарубежные страны в таких вопросах:

«Во всяком случае, у нас есть общественное порицание. Мы отличаемся из зарубежных стран. Я не верю, что в Баку молодые люди могут выражать свои чувства, целуясь за рулем. Я расспрошу личный состав, имеются ли такие факты или нет. Но лично я с таким не сталкивался. Обычно пары встречаются несколько вдали, в парках и бульварах. Что касается поцелуев в автомобилях, то это не кажется реальным. Такое может произойти, если автомобиль припаркован».

12:14

Со вчерашнего дня в сети пользователи активно обсуждают вопрос о том, можно ли целоваться в метро.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, эта тема стала предметом активных обсуждений после статуса журналиста Хагани Сафароглу.

Так, журналист написал, что столкнулся в метро с целующимися подростками и резко отреагировал на их поведение в общественном транспорте, учитывая еще и то, что это происходило на глазах у его малолетних детей.

Данный статус был воспринят неоднозначно. Одни пользователи поддержали позицию журналиста, другие же, в основном представители молодежи, резко раскритиковали его поведение.

Юрист Акрам Гасанов внес ясность в вопрос с юридической точки зрения:

«Как юрист хочу напомнить, что в нашей конституции есть понятие «общественные нравы». Даже во время сборов и религиозных церемоний следует учитывать это. Что же такое «общественные нравы»? У каждой общественности есть свои нравы. Наши нравы запрещают подобные действия. В этом смысле поступок Хагани Сафароглу, несмотря на свою резкость, является защитой нравов».

Глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев заявил, что для пассажиров метро есть регулируемые законом нормы поведения, и руководство метро несет ответственность за нарушение этих правил.

По словам Н.Пашаева, целующиеся люди не нарушают ни одно из этих правил:

«Что-то предпринимать против этого неправильно. Люди сами должны учитывать друг друга. Вообще, в общественных местах есть правила по охране общественного порядка. В метро за соблюдением общественного порядка следят сотрудники полиции. Если кто-либо ведет себя неправильно, нарушает общественный порядок, то можно обратиться к полицейскому. Обращаясь к людям, просим их проявлять уважение друг к другу».



А.С.

