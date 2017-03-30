Азербайджан ввел экспортную таможенную пошлину на древесину

2017-03-30 14:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Решением Кабинета министров в Азербайджане введены таможенные пошлины на экспорт древесины, изделий из нее, древесного угля, говорится в решении правительства, опубликованном в четверг на его сайте.

Ставка таможенной пошлины при экспорте данной продукции составляет одну тысячу долларов за кубометр.

В эту товарную группу входят древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста, опилок и древесных отходов, лесоматериалов и т.д.

Согласно решению Кабмина, экспортные таможенные пошлины на древесную продукцию начнут применяться с 27 апреля 2017 года.

Соответствующее решение было принято с учетом согласованного предложения Государственного таможенного комитета, министерств экономики, финансов и экологии и природных ресурсов.

С полным списком древесной продукции, которая будет облагаться экспортной пошлиной, можно ознакомиться по ссылке:

http://cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/2306/