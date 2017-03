Азербайджанские певцы выступили с концертом в Башкортостане (ВИДЕО, ФОТО)

2017-03-30 14:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова города Уфы была представлена Башкиро-Азербайджанская концертная программа "Навруз" с участием популярных исполнителей, сообщает Trend Life.

Азербайджан в праздничном вечере представили певица и телеведущая Роза Зяргярли, молодые исполнители Яшар Юсубов, Ниджад Рагимов и Мехман Тагиев. Республику Башкортостан (Россия) – Вильдан Яруллин и Гюльназ Фахертдинова.

В завершении все участники вечера исполнили песню из репертуара легендарной исполнительницы, народной артистка СССР и Азербайджана Зейнаб Ханларовой «Yaşa Azərbaycan». Зал стоя аплодировал исполнителям. Всем участникам концерта были вручены почетные дипломы.

(Автор: Вугар Иманов)