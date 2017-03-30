МИД внес ясность в вопрос о задержанных в Ливии азербайджанцах

2017-03-30 15:13 | www.apa.az | 2

Министерство иностранных дел внесло ясность в вопрос в связи с задержанными в Ливии азербайджанцами.



Как сообщил АПА глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, корабль «Captan Xayyam» был задержан на территории Ливии: «Принадлежащий турецкой компании «Sayğı Dənizçilik və Elektrik San.» корабль плыл под флагом Республики Сьерра Леоне. Один из задержанных азербайджанцев скончался от сердечной недостаточности. Министерство иностранных дел незамедлительно связалось с правительством Ливии. В связи с тем, что в Ливии нет дипломатического представительства Азербайджана, для оказания консульской помощи было направлено обращение в диппредставительство Турции в Ливии. За короткий период времени с помощью Турции был найден адвокат. Министерством юстиции адвокату была выдана доверенность. В результате, на основании соответствующих правовых документов тело было доставлено на территорию Турции. Оттуда же генконсульство Азербайджана в Стамбуле обеспечило совместно с «AzAL» доставку тела покойного в Азербайджан. Пользуясь случаем, выражаем соболезнования членам семьи покойного».

Хикмет Гаджиев отметил, что другие азербайджанцы – члены экипажа «Captan Xayyam», находятся под следствием, судебный процесс по их делу состоится 11 апреля: «Они обвиняются в попытке незаконного вывоза дизельного горючего с территории Ливии и нанесении таким образом крупного ущерба бюджету государства. Азербайджанская сторона все еще контактирует с ливийской, принимаются меры по предоставлению помощи нашим гражданам через консульство».



Представитель МИД также коснулся вопроса о корабле «Kalkanlar 1», где содержатся 3 азербайджанца. Он отметил, что корабль принадлежит турецкой компании, они уже некоторое время находятся на территории Ливии: «Ранее они находились на территории, подконтрольной террористам. После освобождения наших граждан перевезли на территорию, контролируемую государственными органами. Там сравнительно безопасно. В настоящее время в их отношении также осуществляются следственные мероприятия. Многократно проводились встречи с членами их семей в консульском управлении МИД, проводились телефонные разговоры с их родными.

В связи с вопросом временный поверенный в делах Ливии в Азербайджане был приглашен в МИД нашей страны, с ним были проведены обсуждения. Дипломатическое консульство Турции в Ливии помогает Азербайджану в этом вопросе. Работа по оказанию нашим гражданам необходимой консульской поддержки продолжается, они находятся в постоянном контакте с членами своих семей».

Х.Гаджиев отметил, что примерно 20 дней назад у берегов Ливии потерпело крушение судно «Анна», среди членов экипажа которого были азербайджанцы: «На борту этого корабля находились два азербайджанца. Судно было отбуксировано на берег китайской компанией. Безопасность находящихся на борту людей была обеспечена. По просьбе азербайджанской стороны сотрудники диппредставительства Турции встретились с гражданами Азербайджана. Документы этих людей были в порядке, было сделано все для их скорейшего возвращение на родину».