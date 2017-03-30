Cостоялся полуфинал «Miss & Mister Azerbaijan -2017» – ФОТО

2017-03-30 15:15 | www.oxu.az | 2

Cостоялся полуфинал Национального Конкурса Красоты «Miss & Mister Azerbaijan — 2017», 29 девушек и 29 юношей боролись за право пройти в финал конкурса.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе конкурса.

На полуфинале по традиции присуждались две номинации, в этом году — Miss Bahar и Mister Novruz.

Но, в отличие от прошлых лет Miss Bahar и Mister Novruz выбирали не зрители, а специальное жюри, в которое вошли победители предыдущих конкурсов. Основное жюри выбирало финалистов, которые через два месяца будут бороться за звания самых красивых девушек и юношей страны 2017 года.

По результатам счетной комиссии в финал пролши 17 девушек и 17 юношей. Miss Bahar — 2017 стала участница под номеров 28 — Ханым Алиева, а участник под номеров 28, Вусал Гасымзаде стал Mister Novruz 2017.

Финалисты “Mister Azerbaijan – 2017”:

1. Ахмед Ахмедов

2. Рашид Керимов

3. Руслан Абдуллазаде

4. Гияс Гелбиев

5. Аяз Йолчиев

6. Парвиз Шукюров

7. Али Гусейнов

8. Джавид Ибрагимов

9. Зейналабдин Худиев

10. Кенан Микаилзаде

11. Рамал Хашимлы

12. Вугар Шафиев

13. Джавид Джавадлы

14. Иса Бабаев

15. Аббас Меликов

16. Кенан Исмайлов

17. Вусал Гасымзаде

Финалисты “Miss Azerbaijan – 2017”:

1. Гюнай Алескерли

2. Ульвия Алиева

3. Гюльнар Исаева

4. Бану Шуджаи

5. Оксана Чирагова

6. Джамиля Амирова

7. Илаха Абасова

8. Динара Мансимова

9. Ульвия Алиярова

10. Разият Алиева

11. Север Касымова

12. Наиля Керимова

13. Дениз Нури

14. Аида Довлатова

15. Сабина Фатуллаева

16. Ханым Алиева

17. Арзу Гусейнзаде

A.C.

