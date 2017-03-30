Тарифы за хранение товаров на временных и таможенных складах в Азербайджане будут устанавливаться государством

2017-03-30 14:49 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Тарифы на услуги по хранению импортируемых и экспортируемых товаров на временных и таможенных складах в Азербайджане, за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов, будут регулироваться государством.

Об этом говорится в решении кабинета министров страны, согласно которому внесены соответствующие изменения в "Список товаров (работ, услуг), тарифы на которые регулируются государством".

В результате этих поправок, общее число товаров (работ, услуг), тарифы на которые регулируются государством, достигло 41.