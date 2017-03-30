В Азербайджане начался процесс ликвидации еще одного банка

2017-03-30 15:55 | www.oxu.az | 3

В ближайшее время в «United Credit Bank» начнется процесс ликвидации.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы.

«Выполняются судебные процессы по ликвидации «United Credit Bank». В начале недели мы получили решение суда. Эти процессы затянулись в процессуальном порядке.

Дело проходит через несколько судебных инстанций. На самом деле этот вопрос относится не к судебной системе, а к судебным процедурам. В настоящее время должен быть назначен ликвидатор.

После этого в банке начнется реальный процесс ликвидации. Вероятно, на будущей неделе мы обсудим этот вопрос», - подчеркнул он.

У.А.

