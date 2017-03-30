Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв на КПП на юге Багдада

2017-03-30 15:25 | www.trend.az | 3

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв на контрольно-пропускном пункте полиции на юге Багдада, в результате которого погибли, по меньшей мере, 17 человек, 48 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В среду вечером террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь на контрольно-пропускном пункте на въезде в Багдад. Террорист передвигался на бензовозе, начиненном взрывчаткой. Ранее сообщалось о 15 погибших, включая троих полицейских.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.