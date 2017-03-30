В Баку будут снесены некоторые объекты, расположенные вдоль Бадамдарского шоссе (ФОТО)

2017-03-30 15:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районе Баку будут снесены расположенные вдоль Бадамдарского шоссе объекты, осуществляющие деятельность с нарушением закона.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе Исполнительной власти Сабаильского района, в настоящее время на основе современного проекта проводится реконструкция Бадамдарского шоссе, являющегося центральной улицей одноименного поселка. В рамках работ по реконструкции была проведена инвентаризация расположенных вдоль шоссе объектов и построек, опытными архитекторами были разработаны современные проекты была проведена встреча с гражданами в здании ИВ района. В настоящее время идет процесс согласования проектов с хозяевами объектов и других строений.

В информации отмечается, что в ходе инвентаризации было выявлено, что большинство расположенные вдоль Бадамдарского шоссе объектов осуществляют свою деятельность незаконно: когда-то они были оформлены как жилые помещения, во многих самовольно были заняты и ограждены дополнительные участки земли. Многие постройки занимают территорию тротуаров, а некоторые возведены прямо под высоковольтными линиями электропередач, в охранных зонах.

В связи с этим, со стороны ИВ гражданам было предложено оформить свои объекты и постройки в соответствии с законом, и им оказывается всяческая помощь в рамках закона. В то же время осуществляется снос объектов, построенных на самовольно занятых дополнительных участках земли, занимающих территории тротуаров и мешающих реконструкции дороги. Отмечается, что в связи с осуществляемым сносом жалоб от жителей поселка не поступало.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)