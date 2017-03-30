Başbakan Yıldırım: Kim rejimi değiştirmek isterse karşısında milleti bulur

2017-03-30 15:56 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Başbakan Binali Yıldırım Edirne'de önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, referandum maddeleriyle ilgili "Bakın kafa karıştıranlar var. Bu sistemle devlet sistemi değil hükümet sistemi değişecek" dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



- Edirne referandumdaki kararını çoktan vermiş. Karar evet istikamet Cumhuriyetin 100. yılı.



- Bakın kafa karıştıranlar var. Devlet sistemi değil hükümet sistemi değişecek.



- Hedef Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesi.



- 15 Temmuz'da o alçaklar hepimizin ortak değeri Cumhuriyet'e saldırdılar.



- Kim rejimi değiştirmek isterse karşısında milleti bulur, buna hiç tereddüt yok.



- Mevcut sistemde ikibaşlılık var, bu sorun oluyor, bize zaman kaybettiriyor, sorunun çözümü gerekiyor, kazanımlarımız bir bir elimizden gidiyor.



- Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak uyduramıyor.



ARTIK TEK BAŞINA İKTİDAR ÇIKACAK



- Bu değişiklikle artık yürürlüğe girince artık sandıktan mutlaka hükümet çıkacak. Tek başına iktidar çıkacak. Hem tek başına hükümet olacak, Cumhurbaşkanının kurduğu... Ayrıca tek başına iktidar gelecek. En az yüzde 51 ile geliyor ve 5 yıl çalışıyor. Daha sonra bir daha 5 yıl seçilebiliyor ama 3.'sü yok.



- Yeni sistemde işin patronu millet olacak.



- Bir ülkede eğer güçlü yönetim varsa istikrar varsa güvenlik de olur ekonomi de büyür.



- Bizde maalesef tek başına iktidarların kazanımlarını koalisyonlarda kaybediyoruz. Yerinde sayıyoruz, yazık günah.



- Türkiye'yi daha istikrarlı daha çok yatırım yapılabilir konuma yükseltmek istiyorsak bu değişikliği mutlaka yapmalıyız.

TÜRKİYE RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÖNEMİNDE SIÇRAMA YAPTI

Güçlü hükümetler döneminde Türkiye parlak yıllarını yaşadı. Merhum Menderes döneminde Türkiye aldı başını gitti. Yüzde 6 büyüme sağladı. Merhum Özal döneminde tek başına iktidar sayesinde Türkiye sıçrama yaptı. Bir de AK Parti döneminde, Recep Tayyip Erdoğan döneminde aynı sıçramayı yaptı. Türkiye ilklerle tanıştı. Büyük projeleri hayata geçirdi. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ardahan, Hakkari, Iğdır, Edirne, Van, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İstanbul'a çok büyük yatırımlar yaptık.



EDİRNE'Yİ ANKARA'YA BAĞLIYORUZ



- Edirne'yi hızlı trenle Ankara'ya bağlıyoruz. İstanbul'un babasıdır Edirne.



- Türkiye'yi Balkanlara ve İstanbul'a hızlı trenle bağlayacağız.



- 100 yıl önce Edirne'yi maalesef düşman işgal etti, Enver Paşa harekete geçti.



- Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin dediler o dönemde. Şimdi onların bazı uzantıları sandıktan evet çıkmasında ne olursa olsun Türkiye batsın diyorlar. Sandıktan evet çıkmasın da Türkiye'de terör hortlasın diyorlar.



- Hizmette siyaset olmaz. Bu anlayışla çalıştık.



- Kimsenin düşüncesine etnik kökenine yaşam tarzına bakmayız, bizim derdimiz ekmeği bölüşmek.



CHP NİYE KARŞI ÇIKIYOR?



- CHP niye karşı çıkıyor? Kılıçdaroğlu 1982'de bu anayasaya hayır oyu verdim diyor, biz de senin hayır oyu verdiğin anayasayı değiştiriyoruz, çelişkili...



- Kılıçdaroğlu 82 model diyoruz, alınıyor, ama öyle, bir adım ileri gitmedi.



- CHP 2011 seçim beyannamesinde iktidara gelirsek seçilme yaşını 21'e indireceğiz diyor, biz de 18'e indiriyoruz, milleti aldatmayın.



- Edirne'de 2002'de içme suyu sıkıntısı vardı, şimdi böyle bir sıkıntı kalmadı.



- Edirne'de 70 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi 260 kilometreye yükseldi.



- Meriç Ergene nehirlerini biliyordunuz, şimdi onları temizleyip hayata döndürüyoruz.



- Köprünün de yer aldığı yollarda iyileşme çalışmaları devam ediyor.



- Çalışmalar tamamlandığında Edirne Balkanlara açılan bir ihracat kapısı olacak.



- Edirne Ovası koruma alanı olarak ilan edildi, arpa, çeltik, mısır gibi 10 tür bitki destek kapsamına alındı.



EDİRNELİLERİMİZE MÜJDE



- Edirne'ye bir spor lisesi yapacağız.



- Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı stadyumu da yenibaştan yapacağız.