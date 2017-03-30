Организаторы пригрозили лишить Украину «Евровидения» из-за Самойловой

2017-03-30 16:00 | www.oxu.az | 4

Украина может лишиться права на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2017» в случае, если не будет найдено решение по участию в соревновании российской певицы Юлии Самойловой.

Как передает Oxu.Az, oб этом генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick.

«Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо», - сказала Делтенре. Отмечается, что директор ЕВС ведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом государства Петром Порошенко.

Как пишет издание, на данный момент существуют три выхода из ситуации: Порошенко и Гройсман могут отменить запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд Самойловой; запрет может вступить в силу уже после выступления певицы на конкурсе; или исполнительница может поучаствовать в соревновании дистанционно (на что, однако, не согласны ни российская, ни украинская стороны).

Если в ближайшее время Украина не найдет «удовлетворительное решение», в ЕВС готовы ввести санкции.

Ранее в марте организаторы пообещали защитить право России на участие в конкурсе.

A.C.

