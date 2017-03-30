Bu gün medalsız qaldıq
2017-03-30 16:05 | www.trend.az | 3
Bakı. Trend:
Macarıstanın Sombathey şəhərində güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı davam edir.
Azərbaycan Güləş Federasiyasından Trend-ə verilən məlumata görə, üçüncü yarış günündə 48, 55, 60 və 69 kq çəkidə qadın güləşçilər mübarizə aparıblar.
48 kq
1/8 final - Türkan Nəsirova - Kseniya Stankeviç (Belarus) 2:10
55 kq
Təsəlliverici görüş - Solmaz Həşimzadə - Bilyana Jivkova Dudova (Bolqarıstan) 6:16
60 kq
1/4 final - Oksana Herhel (Ukrayna) - Tatyana Omelçenko 6:3
69 kq
1/8 final - Elis Manolova - Dalma Caneva (İtaliya) 1:4
Qeyd edək ki, ilk iki yarış günündə mübarizə aparan sərbəst güləşçilərimiz çempionatı 2 qızıl və 3 bürünc medalla başa vurublar.