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Bu gün medalsız qaldıq

2017-03-30 16:05 | www.trend.az | 3

Bakı. Trend:

Macarıstanın Sombathey şəhərində güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı davam edir.

Azərbaycan Güləş Federasiyasından Trend-ə verilən məlumata görə, üçüncü yarış günündə 48, 55, 60 və 69 kq çəkidə qadın güləşçilər mübarizə aparıblar.

48 kq

1/8 final - Türkan Nəsirova - Kseniya Stankeviç (Belarus) 2:10

55 kq

Təsəlliverici görüş - Solmaz Həşimzadə - Bilyana Jivkova Dudova (Bolqarıstan) 6:16

1/8 final - Solmaz Həşimzadə - İrina Kuraçkina (Belarus) 0:11

60 kq

1/4 final - Oksana Herhel (Ukrayna) - Tatyana Omelçenko 6:3

69 kq

1/8 final - Elis Manolova - Dalma Caneva (İtaliya) 1:4

Qeyd edək ki, ilk iki yarış günündə mübarizə aparan sərbəst güləşçilərimiz çempionatı 2 qızıl və 3 bürünc medalla başa vurublar.

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