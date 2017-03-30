Центробанк Азербайджана может приостановить кредитование банков под госгарантию (версия 2)

2017-03-30 15:42 | www.trend.az | 2

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:40)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может перестать выдавать целевые кредиты под государственную гарантию коммерческим банкам страны.

Это предусмотрено в проекте изменений в закон о "Центральном банке Азербайджана", обсуждаемом в четверг на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, в статье 49-1 предусмотрено, что Центральный банк может выдавать целевые кредиты коммерческим банкам под государственную гарантию с целью финансирования важных социально-экономических проектов, а также для обеспечения финансовой поддержки реального сектора экономики.

Проект изменений предусматривает ликвидацию данной статьи.

Проект был положительно встречен членами парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству и был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)