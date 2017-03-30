В Азербайджане роговая оболочка глаза может быть внесена в специальный перечень

2017-03-30 15:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане роговая оболочка глаза может быть внесена в «Перечень предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».

Данный вопрос был вынесен на обсуждение на проведенном в четверг заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения.

На заседании было предложено внести изменения в закон «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».

В новом законопроекте предлагается внести роговицу в данный перечень. Законопроект рекомендован на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)