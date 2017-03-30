Совет РАТС ШОС принял решение о проведении совместных антитеррористические учений

2017-03-30 16:00 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Совет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) принял в четверг на своем заседании в Ташкенте решение о проведении в этом году совместных антитеррористических учений.

"Принято решение о проведении в 2017 году совместных антитеррористических учений пограничной операции компетентных органов государств ШОС и пятой научно-практической конференции по вопросу сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму между государствами - членами ШОС и государствами - наблюдателями при ШОС", - сказал по завершении заседания его председательствующий - замминистра общественной безопасности Китая Ли Вэй.

По его словам, на заседании был одобрен проект конвенции ШОС по противодействию экстремизму, согласованы совместные меры компетентных органов государств ШОС по противодействию вызовам и угрозам, исходящим от деструктивной деятельности религиозных течений экстремистской направленности.

Участники заседания приняли решение о том, что очередное заседание Совета РАТС ШОС пройдет в сентябре 2017 года на территории Китая.

РАТС является постоянно действующим органом ШОС, созданным для содействия, координации и взаимодействия компетентных органов государств - членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В своей деятельности РАТС руководствуется документами и решениями, принятыми в рамках ШОС. РАТС взаимодействует с компетентными органами сторон и готовит соответствующие материалы по запросам других органов ШОС.

В заседании Совета приняли участие представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома РАТС ШОС.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)