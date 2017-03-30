"Священная корова" по-азербайджански представлена в Швейцарии (ФОТО)

2017-03-30 16:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках международного кинофестиваля Cinema Querfeld İnterkulturelles Kino в Базеле, состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Имама Гасанова "Священная корова" («Müqəddəs İnək», 2015), сообщили Trend Life в пресс-службе общественного объединения "Друзья Азербайджана".

Фильм был представлен с субтитрами на немецком языке и вызвал большой интерес гостей вечера. Выступившие на вечере председатель общественного объединения "Друзья Азербайджана" (представители азербайджанской диаспоры, проживающие в Швейцарии) Арзу Алиева и режиссер Имам Алиев, ответили на многочисленные вопросы гостей вечера, рассказали о культуре и искусстве Азербайджана.

В центре сюжета документальной картины «Священная корова» - история о человеке, который пытается сохранить баланс между новшествами и традиционным укладом общества, в котором он живет.

Таптыг – фермер, живущий в горном селе Лахыдж со своей семьей. Однажды он слышит об удивительной корове, которая могла бы улучшить материальное положение его семьи. Таптыг загорается идеей купить такую корову и назвать ее Мадонной. Но ни старейшины, ни жители села не хотят видеть необычную корову. Даже его супруга Вафа отказывается ухаживать за таким странным созданием.

В фильме описывается жизненный уклад азербайджанского села, а сквозь призму покупки необычной коровы – менталитет и отношение к новшествам и изменениям жителей села.

«Когда я думал над названием фильма, мне казалось, что лучше было бы назвать его «европейская корова из Мексики» или «мексиканская святая корова» - что-то вроде этого. Потом решил, что это слишком длинно, и назвал фильм "Святая корова". Это символично. Это метафора. Метафора красоты, богатства, новшества, всего, что есть, даже женского облика. Все это в моем понимании создает ощущение того, что она святая» - отмечает Имам Гасанов.

Режиссер и автор сценария – Имам Гасанов, оператор постановщик - Сарвар Джавадов, продюсеры - Андреа Попеску, Стефан Клус.

Фильм «Священная корова» участвовал в ряде международных фестивалей, таких как IDFA, First Appearance Competition в Амстердаме, Hot Docs –World Showcase в Торонто, One World в Праге, CineDOC-Tbilisi в Тбилиси и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)