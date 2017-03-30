Азербайджан разрешит импорт роговицы глаза

2017-03-30 16:22 | www.oxu.az | 3

Импорт роговицы глаза в Азербайджан будет разрешен.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это разрешение отражено в проекте о внесении изменений в закон «О списке вещей, недопустимых в гражданском обороте», вынесенном сегодня на обсуждение в парламентском комитете здравоохранения и рекомендованном на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Согласно проекту, роговица глаза не будет включена в список вещей, недопустимых к гражданскому обороту.

В Комитете также был вынесен на обсуждение проект изменений в закон «О списке вещей, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и наличие которых в обороте допускается (гражданский оборот которых не ограничен) на основании специального разрешения».

В проекте предусматривается внести в этот список и роговицу глаза.

A.M.

