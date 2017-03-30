Азербайджанский бизнес освоил около 14% льготного финансирования на 2017 год

2017-03-30 16:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана предоставил льготные кредиты на 20,7 миллиона манатов, что способствует реализации порядка 90 проектов.

Согласно сообщению министерства экономики, об этом в четверг сказал исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев на деловом форуме в Джалилабадском районе.

Всего же, как отметил Абдуллаев, бизнесмены Лянкяранского экономического района получили льготные займы на 118,6 миллиона манатов. Эти средства были направлены на реализацию более трех тысяч проектов.

В рамках делового форума предприниматели получили льготные кредиты на 226 тысяч манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, пчеловодства, производства чая, винограда и других сфер.

В 2017 году на выдачу льготных кредитов предпринимателям по линии фонда будет предоставлено 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 30 марта составляет 1,7238 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)