В Азербайджане вносится изменение в закон «О лекарственных средствах»
2017-03-30 16:06 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносится изменение в закон «О лекарственных средствах».
Данный вопрос был вынесен на обсуждение на проведенном в четверг заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения.
Согласно действующему законодательству, производимые в Азербайджане и ввозимые в страну лекарственные средства сертифицируются соответствующим органом исполнительной власти в порядке, установленном законодательством.
Согласно предлагаемому изменению, лекарственные средства сертифицируются аккредитованной структурой (или структурами) соответствующего органа исполнительной власти, оценивающей соответствие в установленном законодательством порядке.
Председатель комитета Ахлиман Амирасланов сказал, что данное изменение вносится с целью приведения данного закона в соответствие с законом «Об аккредитации в области оценки соответствия».
Законопроект рекомендован на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)