В Азербайджане вносится изменение в закон «О лекарственных средствах»

2017-03-30 16:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносится изменение в закон «О лекарственных средствах».

Данный вопрос был вынесен на обсуждение на проведенном в четверг заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения.

Согласно действующему законодательству, производимые в Азербайджане и ввозимые в страну лекарственные средства сертифицируются соответствующим органом исполнительной власти в порядке, установленном законодательством.

Согласно предлагаемому изменению, лекарственные средства сертифицируются аккредитованной структурой (или структурами) соответствующего органа исполнительной власти, оценивающей соответствие в установленном законодательством порядке.

Председатель комитета Ахлиман Амирасланов сказал, что данное изменение вносится с целью приведения данного закона в соответствие с законом «Об аккредитации в области оценки соответствия».

Законопроект рекомендован на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)