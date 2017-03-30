Эрдоган и Тиллерсон два часа обсуждали борьбу с терроризмом и выдачу Гюлена

2017-03-30 16:32 | www.apa.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече в Анкаре обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном возможные совместные шаги по борьбе с боевиками Исламского государства и другими террористическими организациями.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкие СМИ, встреча продолжалась более двух часов. В ее ходе собеседники заявили о решимости в борьбе с терроризмом, в частности, в Сирии и Ираке.

Эрдоган и Тиллерсон также обсудили проблему передачи из США в Турцию оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и пресечения деятельности в США движения FETÖ, которое он возглавляет. В Турции Гюлена считают причастным к организации попытки военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года.