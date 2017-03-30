Иранская фанатка Тони Крооса «взорвала» соцсети – ВИДЕО

2017-03-30 16:37 | www.oxu.az | 5

Матч Азербайджан – Германия (1:4), прошедший на стадионе имени Тофика Бахрамова 26 марта, вызвал большой ажиотаж.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sporbox.az, на республиканскую футбольную арену, вмещающую 31.000 зрителей, были распроданы все билеты. Отметим, что среди болельщиков было немало иранских туристов, которые посетили нашу столицу во время праздничных дней в связи с праздником Новруз.

Одна из иранских фанаток, отчаянно дозывавшаяся своего любимого футболиста - Тони Крооса - с трибуны, стала звездой азербайджанского азнэта. Всё дело в том, что девушка, на свой лад переиначив фамилию полузащитника сборной Германии, кричала ему «Куруууз!», и выглядело это весьма забавным.

Тони, к сожалению, оставил оклики своей болельщицы без внимания, но мы мимо такой неистовой любви пройти не смогли.

И.Н