Putin Trampla görüşməyə hazırdır - HARDA?
2017-03-30 16:38 | www.trend.az | 2
Bakı. Trend:
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Finlandiyada keçiriləcək Arktika şurasının forumunda iştirak etməyə və orada ABŞ prezidenti Donald Trampla görüşməyə hazır olduğunu bəyan edib.
Trend-in məlumatına görə, bu fikri V.Putin bu gün Arxangelskdə işini davam etdirən Beynəlxalq Artktika Forumunda deyib.
Rusiya prezidenti Finlandiyanın forumun təşkil olunması və prezidentlərin görüşünün keçirilməsi üçün uyğun ölkə olduğunu da vurğulayıb.