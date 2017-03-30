Азербайджанский AccessBank значительно увеличил свой уставный капитал

2017-03-30 16:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Акционеры азербайджанского AccessBank осуществили выкуп 8,2 миллиона новых акций на сумму 34,85 миллиона манатов, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг

Согласно сообщению, данный шаг увеличил уставный капитал банка до 119,85 миллиона манатов. Выкуп акций был осуществлен действующими акционерами на пропорциональной основе, таким образом доли каждого из них в уставном капитале банка остались неизменными. Процесс эмиссии акций и регистрации был успешно завершен 29 марта.

"Увеличение капитала отчётливо демонстрирует, что в нынешнее непростое время банк пользуется сильной поддержкой своих акционеров, большинство из которых являются влиятельными международными финансовыми институтами, имеющими наивысший рейтинг ‘ААА’. Мы продолжаем предоставлять всестороннее обслуживание и поддержку нашим клиентам посредством нашей конкурентоспособной продуктовой линейки и сохраняем нашу прочную позицию в качестве ведущей организации, финансирующей клиентов в сфере микро- и малого бизнеса" - сказал председатель правления AccessBank Михаэль Хоффманн, слова которого приведены в сообщении.