Полномочия минздрава Азербайджана могут быть расширены

2017-03-30 16:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должен быть создан банк роговицы глаза (глазной банк), и этот вопрос должен всегда находиться в центре внимания.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов на заседании комитета в четверг.

По его словам, основная тяжесть по созданию банка роговицы ляжет на Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

Амирасланов отметил, что в настоящее время ввоз в страну роговой оболочки глаза запрещен.

«Этот запрет будет снят благодаря новым изменениям. Однако не каждый сможет заниматься ввозом роговицы в страну. Разрешение на ввоз роговицы будет выдаваться соответствующим органом исполнительной власти, которым, наверное, станет министерство здравоохранения», - сказал председатель комитета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)