Полномочия минздрава Азербайджана могут быть расширены
2017-03-30 16:23 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должен быть создан банк роговицы глаза (глазной банк), и этот вопрос должен всегда находиться в центре внимания.
Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов на заседании комитета в четверг.
По его словам, основная тяжесть по созданию банка роговицы ляжет на Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.
Амирасланов отметил, что в настоящее время ввоз в страну роговой оболочки глаза запрещен.
«Этот запрет будет снят благодаря новым изменениям. Однако не каждый сможет заниматься ввозом роговицы в страну. Разрешение на ввоз роговицы будет выдаваться соответствующим органом исполнительной власти, которым, наверное, станет министерство здравоохранения», - сказал председатель комитета.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)