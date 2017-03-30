В Грузии азербайджанка ударила ножом соседа

2017-03-30 16:44 | www.oxu.az | 3

В грузинском районе Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, произошла поножовщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Текели.

24-летняя жительница села Тюркан Мамедова ударила ножом 26-летнего Мамедгусейна Мамедова.

По словам представителя местной администрации Хосрова Намазова, инцидент произошел на почве семейного конфликта. Причиной стало то, что Мамедгусейн Мамедов неэтично повел себя по отношению к женщине.

М.Мамедов был прооперирован в больнице в Марнеули. Ему удалили часть селезенки, его состояние нормальное.

По факту возбуждено уголовное дело, Т.Мамедова доставлена в управление полиции Марнеульского района.

Отметим, что у Тюркан Мамедовой есть сын.