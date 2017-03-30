В БГУ прошла встреча с делегацией Анатолийского профтехлицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-03-30 16:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) проведена очередная встреча с делегацией Анатолийского профессионально-технического лицея имени Гейдара Алиева.

Ректор, академик Абель Магеррамов рассказал гостям о достижениях страны в области образования, о связях Азербайджана и Турции в этом направлении. Ректор напомнил про меморандум между лицеем «Юные таланты», действующем при БГУ, и Анатолийским профессионально-техническим лицеем имени Гейдара Алиева, подписанный в 2016 году. Академик Абель Магеррамов отметил, что за прошедшее время связи между лицеями получили свое развитие, осуществлены взаимные визиты их делегаций. Ректор также отметил, что во время пребывания делегации во главе с Серда Эркеком в лицее «Юные таланты» она прослушала лекции преподавателей, приняла участие в открытых уроках на азербайджанском и русском языках.

Директор лицея «Юные таланты», профессор Гасым Гусейнов в своем выступлении рассказал о встречах с делегацией турецкого лицея и предстоящем в ближайшем будущем визите в Анатолийский профессионально-технический лицей имени Гейдара Алиева.

Глава делегации, преподаватель турецкого лицея Серда Эркек высоко оценил проведенные встречи и заверил, что предпримет эффективные шаги для развития двусторонних отношений.

Мероприятие завершилось выступлениями лицеистов.