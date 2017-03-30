В Баку частично ограничивается движение транспорта на одном из центральных проспектов

2017-03-30 16:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку частично ограничивается движение транспорта на проспекте Нефтчиляр.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе ОАО «Азеравтойол», в целях регулирования движения автотранспортных средств в Баку проводятся работы по повторному нанесению дорожной разметки. В рамках этих работ сегодня с 22:00 до утра на участке проспекта Нефтчиляр от пересечения с улицей Азиза Алиева до пересечения с улицей Юсифа Сафарова будет повторно наноситься горизонтальная разметка.

По этой причине в этот период движение транспортных средств на данном участке будет частично ограничено.

(Текст: Талех Агавердиев)