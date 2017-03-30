Еще один азербайджанский писатель покончил с собой

2017-03-30 16:52 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Ясамальском районе Баку произошел случай суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BakiPost.az, писатель Ризван Ахундов повесился в собственной квартире. По предварительной версии, причиной суицида стали финансовые проблемы. У покойного имелись банковские кредиты, кроме того он недавно потерял работу.

Р.Ахундов родился в 1972 году в Агдаме. В 1994 году с отличием окончил финансово-кредитный факультет экономического университета. Покойный совмещал научную деятельность с творчеством. Он писал стихи и рассказы под псевдонимом Ризван Горхмаз и выпустил книгу «Qəlbin kövrək telləri».

Ризван Гусейнов был женат и имел ребенка.

А.С.

