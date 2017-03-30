Страны, где целоваться запрещено

2017-03-30 17:00 | www.oxu.az | 3

Есть страны, где публично целоваться недопустимо. Сразу приходят в голову мусульманские страны с их строгими моральными устоями, такие, как Йемен, Саудовская Аравия, Бруней и другие. За нарушение закона и поцелуи в публичных местах можно получить даже тюремный срок, не говоря уже о крупных штрафах. Но есть и более свободные и современные страны, где также запрещены поцелуи в общественных местах.

Oxu.Az со ссылкой на Modern.az представляет пятерку стран, где поцелуи в общественных местах запрещены.

Объединенные Арабские Эмираты

Несмотря на то, что Арабские Эмираты – страна процветающая и современная, свободно принимающая на своей территории огромное количество иностранных гостей со всей планеты, она все же остается строгой мусульманской державой, где целоваться на людях запрещено. За нарушение правил поведения в общественных местах, в частности, за поцелуи, турист может попасть в тюрьму на 10 дней или обзавестись штрафом на 1000 долларов.

Индонезия

Намного строже и серьезнее ситуация в Индонезии. В этой стране за невинный поцелуй в общественных местах можно сесть в тюрьму сроком на 10 лет.

Мексика

В католической Мексике местные жители с недовольством относятся к страстно целующимся парам. В штатах Дуранго и Мичиокан за поцелуи в общественных местах полагается штраф в 250 долларов.

Великобритания

Лондонское метро до сих пор остается одним из мест, где поцелуи запрещены. Закон не распространяется лишь на одну станцию.

Франция

Хотя Франция имеет славу либеральной и свободной страны, подобные запреты имеются и здесь.Конечно, для французов и гостей страны не так все строго, как в Индонезии или в Арабских Эмиратах. Во Франции запрещено целоваться только во время прощания на железнодорожных перронах. Этот закон был придуман в далеком 1910 году и действует до сих пор.

А.С.

