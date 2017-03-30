США должны покинуть регион Персидского залива - глава минобороны Ирана

2017-03-30 16:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - США лучше покинуть регион Персидского залива и воздержаться от создания проблем для стран региона, сказал министр обороны Ирана Хоссейн Дехган, сообщает в четверг агентство Tasnim.

Дехган подверг критике США за военное присутствие в регионе.

«Что делают американцы в зоне Персидского залива?», - сказал он.

Его высказывания стали реакцией на недавнее заявление главы Центрального командования Вооруженных сил США Джозефа Вотела, который сказал, что Иран является одной из самых больших угроз для США и что дестабилизирующая роль Тегерана в регионе увеличилась.



«Мы должны рассмотреть пути предотвращения их деятельности военными или другими средствами», - сказал Вотел во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

(Авторы Ляман Зейналова, Халид Кязымов, Редактор: Ирина Парфёнова)