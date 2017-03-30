SOCAR заявила об эффективности ремонта скважин на морском месторождении

2017-03-30 16:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Tend/ - Ремонт скважин, находящихся в бездействующем фонде на месторождении "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия, дает высокие результаты с точки зрения увеличения добычи нефти и газа, говорится в сообщении азербайджанской госнефтекомпании SOCAR, распространенном в четверг.

Как отмечается в сообщении, за последние две недели на месторождении после капремонта были сданы в эксплуатацию скважина №28 с платформы №19, скважина №288 с платформы №8 и скважина №352 с платформы №13.

"Ежесуточный дебет введенных в эксплуатацию скважин составляет 150 тонн нефти и 100 тысяч кубометров газа", - говорится в информации SOCAR.

В январе-феврале 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 1,22 миллиона тонн нефти против 1,25 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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